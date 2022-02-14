Ученый заявил об опасности попадания COVID в мозг из назальной вакцины

Назальные вакцины против коронавируса могут оказаться рискованными для мозга. Чтобы таких рисков избежать, нужно проводить очень серьезные проверки. Об этом заявил известный вирусолог Константин Чумаков, пишет «Фонтанка».

Ученый пояснил, что нос через обонятельный нерв напрямую связан с головным мозгом. Именно поэтому все препараты, которые созданы для назального применения, проходят тщательную оценку безопасности.

Они способны нести угрозу, так как по этому нерву вирус либо антиген могут попасть в мозг.

- С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется, - констатировал Чумаков.

При этом сам способ введения вакцины через нос он считает перспективным, ведь антиген попадает в организм в правильном месте.

Напомним, назальную прививку от коронавируса разработали в Центре им. Гамалеи. В ней нет размножающегося вируса, заявили разработчики, поэтому он не может заразить клетку и пройти в мозг. // Фото: Mojpe/pixabay.com