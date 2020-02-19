Ученые рассказали об опасности пищевого пластика

Пластик, используемый для изготовления посуды, оказался опасным. Этот вывод подтверждают результаты исследования ученых из Университета Миссури, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в MedicalXpress.

Таким образом, стало известно, что пластиковая посуда, не содержащая бисфенол А, представляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, имеющие в составе опасные химические вещества.

Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей. Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.

BPS снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые. Бисфенол А, в свою очередь, может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы.

Ранее ученый предупредил о последствиях использования пластиковых чайников. Оказалось, что токсиканты, попадающие в организм в небольших количествах из окружающей среды, запускают процессы, способные со временем привести к серьезным нарушениям здоровья. Причем если яд поступает в организм ребенка в раннем детстве или во время внутриутробного развития, заболеть человек может уже в довольно зрелом возрасте.