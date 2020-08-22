Ученые нашли защищающий от рака напиток

Две чашки кофе в день могут спасти от смертельного рака печени. К такому выводу пришли австралийские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Научная группа проанализировала данные по заболеваемости раком печени за 2016 год. За этот период от него умерло более 240 тысяч человек. Ученые также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей. Созданная на основе этих данных модель показала, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени погибло бы на 452 861 пациентов меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то спасти удалось бы 723 287 человек.

Таким образом, указывают исследователи, употребление двух или трех чашек этого напитка уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно.

Ученые подчеркнули, что медицинские учреждения должны поощрять население добавить кофе в свой ежедневный рацион, чтобы защититься от смертельного заболевания.