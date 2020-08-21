ВОЗ назвала сроки завершения пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз относительно сроков завершения пандемии коронавируса.

«В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», - приводит его слова РИА Новости.

Всего в мире насчитывается более 22 миллионов заболевших.