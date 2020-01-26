26 января 2020, 16:45
Происшествия

Учебная тревога: в центре «КЕЙ» горел второй этаж

В петрозаводском торговом центре прошли пожарно-тактические занятия

По легенде занятий произошло возгорание на 2 этаже в одном из магазинов торгового центра.

По информации администрации, после проведения эвакуации в здании осталось три человека. Для спасения людей и ликвидации возгорания были созданы три звена ГДЗС. После обнаружения пострадавших при помощи спасателей они были выведены наружу. Поиск очага условного пожара и его ликвидация осуществилась в кратчайшие сроки.

В рамках проведенных мероприятий было организовано взаимодействие с администрацией объекта. При проведении разбора состоявшегося занятия по решению пожарно-тактической задачи было установлено, что цели занятия достигнуты в полном объеме, действия личного состава пожарно-спасательной части № 1 оцениваются удовлетворительно.

 

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