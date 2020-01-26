26 января 2020, 16:14
Происшествия

ГИБДД сообщает об ухудшении дорожной обстановки в Карелии

В Олонецком районе сильный снегопад, на севере Карелии морозно

Инспекторы ДПС в районах Карелии передают о погодных условиях, увеличивающих опасность на дорогах Карелии, в том числе на федеральных трассах. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД республики.

В частности, в юго-западных районах, особенно в Олонецком, сильный снегопад. Из Лоухского, Калевальского районов и Костомукши сообщают о минусовых температурах до минус 18 градусов.

Эти факторы могут способствовать ухудшению видимости, образованию наледи и снежных наносов на дорогах. Водителям рекомендуется усилить осторожность и снизить скорость движения на 20-30 километров в час.

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