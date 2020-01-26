ГИБДД: Пьяного водителя поймали в Кончезере

Вчера в десятом часу вечера в поселке Кончезеро автоинспекторы спецвзвода ГИБДД отстранили от управления автомобилем 32-летнего петрозаводчанина. Автомобиль эвакуирован.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения. Водителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.

По статистике, каждое девятое ДТП в Карелии происходит по вине нетрезвых водителей. Так, в прошлом году в 79 ДТП пострадали 103 человека и 18 участников движения погибли, - сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.