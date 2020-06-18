У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 79-летнего Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт первого президента Казахстана.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации — прим. ТАСС) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — сообщается на сайте.

В Казахстане с 11 мая отменен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, но карантинные меры пока сохраняются. В республике было выявлено 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.

Напомним, первый казахский президент Нурсултан Назарбаев руководил страной без малого 30 лет, в марте 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. Однако за ним сохранились посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"), Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета. Также Назарбаев имеет статус почетного сенатора.