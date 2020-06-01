У известной российской юмористки обнаружили коронавирус

Российская актриса Елена Воробей заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Заболела всё-таки. Об этом я узнала три дня назад… не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи… Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный… Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать???? Главное не нервничать»,

- написала Елена.

Юмористка поблагодарила врачей, занимающихся ее лечением и тех, кто поддерживает ее в нелегкий момент. «Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, тк есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!! Ну, а всё остальное индивидуально… Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Всё тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся», - поделилась Воробей.