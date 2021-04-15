У должников за коммунальные услуги описывают имущество

Недавно состоялся очередной рейд судебных приставов совместно с ООО «КРЦ» по должникам за услуги водоснабжения и водоотведения. Петрозаводчане должны за воду более 18 миллионов рублей. Список неплательщиков опубликован на сайте АО «ПКС-Водоканал», информацию по дебиторской задолженности можно увидеть по ссылке или на сайте ООО «КРЦ» по ссылке.

Сведения о злостных должниках АО «ПКС-Водоканал» передает в суд, а судебные приставы уже принимают меры по взысканию задолженности: самая неприятная и распространенная из мер – арест имущества. Если вы не оплачиваете услуги, которыми пользуетесь, суд вправе арестовать ваш автомобиль, бытовую технику в доме, ограничить выезд за границу и т.д. У должников блокируют банковские карты, в крайних случаях на канализационных сетях неплательщиков ставят заглушки (технические приспособления, которые ограничивают выведение стоков из квартиры). Во время одного из последних рейдов судебных приставов были арестованы два автомобиля, более того, должники, оставшиеся без транспортных средств, обязаны самостоятельно оплачивать штрафную стоянку.

Внесение своевременной платы за коммунальные услуги избавит вас от ограничений: никто не отключит водоотведение в вашей квартире, машину не заберут приставы, а за несвоевременную оплату услуг не будут начислены пени. Среди должников за коммунальные услуги есть петрозаводчане, считающие, что платить за воду – последнее дело. Но за тем, чтобы в кранах потребителей была чистая вода, стоит большая работа сотни людей, которые эту воду очищают, обслуживают сети, а потом очищают и сточные воды. Почему же те, кто может позволить себе шикарный автомобиль, не могут оплатить коммунальные услуги? Вопрос риторический. Но как бы хотелось, чтобы в ближайшем будущем его не пришлось задавать.

Пожалуйста, не дожидайтесь крайних мер воздействия, оплачивайте коммунальные услуги вовремя! И тогда в самый неподходящий момент вы не окажетесь без личного средства передвижения или денег на счету.