Троллейбусы изменят маршруты в Петрозаводске

С 20 июня в столице Карелии «рогатый» общественный транспорт изменит маршруты. Корректировка связана с дорожными работами на Зареке и в Октябрьском районе, предупредили в администрации столицы Карелии.



Троллейбус №1 будет двигаться:



- в прямом направлении: к/ст. Хейкконена – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. А. Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – к/ст. Лыжная.



- в обратном направлении: к/ст. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. А. Невского – ул. Правды – пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – к/ст. Хейкконена.





Маршрут троллейбуса №3: к/ст Заводская – ул. Заводская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. А.Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст Заводская.





Из-за реконструкции улицы Куйбышева (в районе пересечения улицы Кирова – набережной Варкауса – Ленинградской улицы) на отдельных участках ограничат проезд и запретят остановку транспорта.

На неопределенный срок приостановит работу троллейбус №4.

Троллейбус №5 изменит маршрут: к/ст Лыжная - ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская - пл. Гагарина – пр. Ленина - ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена - пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст Лыжная.





В мэрии пояснили, что троллейбусы №1 и 4 вернутся на старые маршруты, когда на участке завершат дорожные работы.

Кроме того 20 июня полностью закроется участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Объехать участок можно будет по - Московская улица – Октябрьский проспект – Ленинградская улица.





Остановку запретят на Ленинградской улице, на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц). (фото «Петрозаводск говорит»)