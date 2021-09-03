Троллейбус загорелся на ходу в Петрозаводске

Инцидент с общественным транспортом произошел в столице Карелии сегодня в 16:16.

На улице Ровио в районе дома №12 загорелся троллейбус, сообщили в Госавтоинспекции. Проезжавшие мимо сотрудники ведомства увидели дым из троллейбуса и пассажиров, стоявших на газоне.

Лейтенант полиции Дмитрий Наполов и сержант полиции Иван Красный вызвали пожарных и помогли водителю троллейбуса справиться с пожаром. В результате ЧП никто не пострадал.