03 сентября 2021, 17:10
Троллейбус загорелся на ходу в Петрозаводске
Сотрудники ГИБДД помогли потушить пожар в общественном транспорте
Инцидент с общественным транспортом произошел в столице Карелии сегодня в 16:16.
На улице Ровио в районе дома №12 загорелся троллейбус, сообщили в Госавтоинспекции. Проезжавшие мимо сотрудники ведомства увидели дым из троллейбуса и пассажиров, стоявших на газоне.
Лейтенант полиции Дмитрий Наполов и сержант полиции Иван Красный вызвали пожарных и помогли водителю троллейбуса справиться с пожаром. В результате ЧП никто не пострадал.