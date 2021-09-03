Следком возбудил дело об убийстве после исчезновения Андрея Гришкина

Карельский Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 27-летнего Андрея Гришкина.

Молодой человек пропал в середине июля в Кондопожском районе. По предварительной информации, 15 июля Гришкин уехал из дома на автомобиле в сторону поселка Березовка. Домой молодой человек не вернулся, на связь он не выходит. Поиски также не привели ни к какому результату. В конце июля в паблике «ПСО «Доброспас» сообщалось, что автомобиль молодого человека был обнаружен в одном километре от поселка Березовка на повороте на озеро Северное Восозеро. Тогда сообщалось, что у молодого человека закончился бензин и он хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

Следователи просят граждан, у которых есть какие-либо сведения о местонахождении молодого человека, звонить следователям по телефонам 8-814-51-7-12-87, 8-814-51-7-35-28, 8-911-437-55-86.