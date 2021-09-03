Жесткая авария на «Коле» в Карелии чудом обошлась без жертв

Вечером 2 сентября на севере Карелии произошла жесткая авария. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

Все случилось в 19:35 на 1013-м километре трассы «Кола». Столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и грузовик Scania.

В результате аварии грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Двое участников ДТП получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Фото источника