03 сентября 2021, 16:35
Происшествия

Жесткая авария на «Коле» в Карелии чудом обошлась без жертв

В Лоухском районе произошло столкновение грузовика и внедорожника

Вечером 2 сентября на севере Карелии произошла жесткая авария. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

Все случилось в 19:35 на 1013-м километре трассы «Кола». Столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и грузовик Scania.

В результате аварии грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Двое участников ДТП получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Фото источника

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Метки: 
Лоухский район
трасса Кола
ДТП
грузовик
госпитализация
новости Карелии