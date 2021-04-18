Трое водителей нарвались на крупные штрафы

В воскресенье сотрудники ДПС остановили на станции Шуйская автомобиль ВАЗ. За рулем находился 27-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили административные материалы. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Решение примет суд. Машину отправили на стоянку.

Еще два водителя управляли транспортными средствами без прав.

В поселке Чална был остановлен 38-летний водитель автомобиля ВАЗ без прав.

В Лахденпохском районе также был остановлен 37-летний водитель «Фольксвагена». У жителя Сортавалы также не оказалось водительского удостоверения.

В отношении водителей составили административные материалы. Автомобили передали по ОСАГО.

В ГИБДД Карелии напомнили, что управление автомобилем водителем, не имеющим прав, наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. (фото Госавтоинспекция РК)