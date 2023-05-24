Трое детей пропали в Карелии

В Питкяранте пропали трое детей. Об этом сообщает поисковый отряд «Длинный берег».

По информации источника, 23 мая 13-летняя Анастасия Подгорная, 10-летний Артем Ромейко и 13-летний Дмитрий Матусевич ушли из дома и исчезли. О судьбе несовершеннолетних на данный момент ничего не известно.

Всех, кто видел этих ребят, просят звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112. // Фото: unsplash.com, «Длинный берег»