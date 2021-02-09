Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей ВАЗ

Два автомобиля ВАЗ не смогли разъехаться на улице Советов в Кондопоге. Авария случилась накануне вечером в районе дома №141, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель автомобиля ВАЗ-21113 при выезде на главную дорогу не уступил дорогу второму автомобилю ВАЗ-21093.

В столкновении пострадали трое. В их числе: 78-летний водитель ВАЗ-21113, его 44-летняя пассажирка и 21-летний водитель «девятки». Пострадавшим оказали медицинскую помощь. (фото saratov24.tv)