Трехмиллионный гость посетил выставку-форум «Россия»

19 декабря Международную выставку-форум «Россия» посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев, который приехал на выставку из Барнаула вместе с женой Еленой. Семья получила специальный подарок – открытку с поздравлением и подписью Президента России Владимира Путина, которую он подписал в минувшее воскресенье во время своего визита на ВДНХ.

Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора, решили посмотреть своими глазами. Приехали – и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются,

– отметил Алексей Козырев.

Еще одним подарком для Алексея и Елены стал сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и компенсирует также проезд и проживание в путешествии. Его подготовили АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Для создателей выставки «Россия» ее активное посещение гостями выступает самым главным маркером эффективности работы, а потому они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки.

Наша выставка – о мечте. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются – приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Мечты сбываются! И на выставке, и в нашей стране!

– подчеркнула гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.

Напомним, что экспозиция Республики Карелия находится на ВДНХ в павильоне № 75, зал В. Ее слоган – «Сохраняя традиции, мы строим будущее». День Республики Карелия пройдет на выставке 21 декабря 2023 года. Для гостей выставки подготовлена насыщенная и яркая программа, которая позволит поближе познакомиться с историей, культурой, традициями, а также промышленностью Карелии.

На выставке «Россия» представлены главные достижения регионов страны. Посетить выставку можно до 12 апреля 2024 года.

//Фото: Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости