Трассу «Кола» перекроют на два часа

В пятницу 30 июля движение по трассе «Кола» остановится на два часа. В Ленинградской области около города Лодейное Поле будет разведен мост через Свирь.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение по дороге будет перекрыто с 11:10 до 13:10. В это время вверх по реке пройдет яхта «Хортица», ради нее у будет разводиться мост.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»