29 июля 2021, 15:51
Россия

Трассу «Кола» перекроют на два часа

Яхта «Хортица» остановит движение около Лодейного Поля

В пятницу 30 июля движение по трассе «Кола» остановится на два часа. В Ленинградской области около города Лодейное Поле будет разведен мост через Свирь.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение по дороге будет перекрыто с 11:10 до 13:10. В это время вверх по реке пройдет яхта «Хортица», ради нее у будет разводиться мост.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Метки: 
Ленинградская область
Лодейное поле
Свирь
трасса Кола
перекрытие
яхта