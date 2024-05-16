Транспорт и связь – эти проблемы врачи Петрозаводска назвали главными

На станции «Скорой медицинской помощи» ровно двадцать лет назад собрались специалисты этой службы, чтобы поговорить о способах совершенствования своей работы. В семинаре приняли участие врачи из Петрозаводска и городов республики. Журналисты побывали на семинаре, а затем и в самой Больнице скорой помощи. БСМП тогда уже давно находилась в тяжелейшей финансовой ситуации. Общий долг больницы достиг 50 миллионов рублей. И это была не единственная проблема.

Врачам на семинаре честно отвечали на вопрос – какой должна быть Скорая медицинская помощь. Вместе они обсуждали плюсы и минусы своей работы. Среди проблем службы назывались транспорт и связь. А вот сложности с квалифицированными кадрами – не было.

«На станции работают очень опытные специалисты, отработавшие по многу лет, - отметил Алексей Хейфец, заместитель главного врача БСМП. – Очень высокий процент людей с высшими категориями, с первыми категориями, которые вовремя проходят учебу. Здесь у нас как раз относительно благополучно».

А вот вопрос с транспортом стоял остро. На каждые десять тысяч населения была положена одна машина «Скорой помощи». То есть на Петрозаводский и Прионежский район – 30 автомобилей.

«В настоящее время у нас 22 единицы, из них 5 подлежит списанию. То есть «живых» всего 17 автомобилей», - сообщил Виктор Юшко, начальник автоколонны БСМП. Проработав всего несколько месяцев, «встал» единственный «Мерседес». Новая коробка передач плюс ее замена обойдутся в 200 тысяч рублей, подсчитали специалисты. Ровно столько выделяли автоколонне БСМП каждые пять месяцев на все. Скорей всего автомобиль «Мерседес» предстояло списать и обменять на отечественный.

А общие долги больницы достигли 50 миллионов рублей. И они продолжали расти.

«Если считать, что на нас еще и пени, то мы одному Пенсионному фонду больше 30 миллионов должны», - грустно отметил Альберт Матвеев, исполняющий обязанности главного врача БСМП. На бюджетной комиссии в мэрии больнице предписали расплатиться с долгами в течение шести месяцев. При этом счета предприятия были постоянно под угрозой ареста, а финансирование задерживали по самым необходимым статьям расходов. Медикаменты и перевязочные средства оплачивались из бюджета лишь на 70%. Содержание помещений – на 50%. Текущий ремонт инвентаря и оборудования вообще не финансировались. Работал лишь один аппарат для наркоза, еще три были постоянно в ремонте. Не хватало и дыхательных аппаратов. При этом за год в БСМП проводили пять тысяч операций. «Поэтому в любой момент мы можем, если нам не помогут, приостановить плановые операции», - подытожил Альберт Матвеев.

Больничные палаты были переполнены почти вдвое. На питание пациентам вместо 80 рублей выделяли лишь 20. Нейрохирургам был срочно нужен компьютерный томограф. В подобных условиях едва ли можно было говорить о современной пристройке к БСМП, проект которой давно обсуждался. Слишком уж нереально он выглядел на фоне того состояния больницы, в котором она пребывала в те годы.

...

А в зале Карельской филармонии открылась совместная выставка книжной графики, где было представлено около четырехсот работ карельских и финских художников.

В 2003 году художник из Финляндии Эркки Туоминен предложил своему коллеге из Карелии Владимиру Лукконену организовать выставку книжной графики. Идея показалась интересной. И вот – петрозаводчане стали свидетелями открытия первой экспозиции художников-книжников.

«Мы собрали несколько художников, тех графиков, которые работают в наших издательствах, сотрудничают с журналами «Север», «Карелия», «Кипиня», с издательством «Периодика», и представили на суд зрителей свои труды», - пояснил Владимир Лукконен.

В те годы книжная графика испытывала большие проблемы. Художникам стали меньше платить, но при этом предлагали работать быстрее: сроки изготовления работ постоянно уменьшались. Появилось и новшество – издатели теперь предпочитали украшать обложки компьютерными рисунками. «Сейчас тенденция такова, что художники в основном работают с компьютерами. Это сушит работу художника, - считал Лукконен. – А мы работаем руками! И кистью».

Алексей Максимов был самым молодым в этой компании. Он сделал ряд иллюстраций к эпосу «Калевала» на вепсском языке. Кроме того, на выставке можно было увидеть экслибрисы, компьютерную графику и иллюстрации к афоризмам.

Таким было 16 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»