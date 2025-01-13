Территории школ Петрозаводска очищают от снега

В Петрозаводске ведутся работы по расчистке территорий школ и детских садов от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Штатные дворники очищают дворы образовательных учреждений и подходы к ним после снегопадов. Работу контролируют сотрудники администрации города.

Выявленные в ходе рейдов нарушения фиксируются. Информация передается руководителям школ и детских садов для устранения нарушений. // Фото мэрии