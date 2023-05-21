Тепло, как летом будет в понедельник в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 22 мая в Карелии. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем на юге пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер слабый ночью и умеренный днем, восточный и юго-восточный. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +19, +24 градуса, а у водоемов +11, +16 градусов.

В Петрозаводске в понедельник тоже переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный ночью слабый, а днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем будет +19, +21 градус. // фото: freepik.com