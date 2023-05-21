21 мая 2023, 11:58
Синоптики рассказали о грозах и теплой выше нормы погоде в Карелии
Пока что на территории республики сухо из-за антициклона
Обусловивший теплую и сухую погоду скандинавский антициклон будет господствовать в Карелии до середины следующей рабочей недели. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра РК.
Однако потом на юг региона станут прорываться облачные поля атмосферных фронтов. Они принесут кратковременные дожди, а днем вероятны грозы.
При этом температура воздуха будет повышенной для майской нормы. Днем ожидается от +18 градусов на западе до +25 градусов на востоке Карелии, а ночью от +5 до +10 градусов.
Такая погода сохранится до конца мая. Это на 3-5 градусов выше нормы. Напомним, жителей Карелии ранее предупредили о высокой пожарной опасности. // фото: freepik.com