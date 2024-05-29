29 мая 2024, 07:06
Температурный рекорд побит в Петрозаводске
Самый жаркий день 28 мая зарегистрирован в столице Карелии
В Петрозаводске был побит температурный рекорд. Об этом сообщает паблик Гидрометцентра Карелии.
По данным синоптиков, 28 мая воздух в карельской столице прогрелся до плюс 27,7 градуса. Такой жары в этот день в городе не было еще никогда.
Предыдущий рекорд был поставлен в далеком 1958 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 26,5 градуса. // Фото «Петрозаводск говорит»