29 мая 2024, 07:06
Общество

Температурный рекорд побит в Петрозаводске

Самый жаркий день 28 мая зарегистрирован в столице Карелии

В Петрозаводске был побит температурный рекорд. Об этом сообщает паблик Гидрометцентра Карелии.

По данным синоптиков, 28 мая воздух в карельской столице прогрелся до плюс 27,7 градуса. Такой жары в этот день в городе не было еще никогда.

Предыдущий рекорд был поставлен в далеком 1958 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 26,5 градуса. // Фото «Петрозаводск говорит»

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