Сельские библиотекари встретились в старинном селе

Встреча коллег началась с улыбок, объятий и новостей. Сотрудники библиотечного дела из поселков Чална, Кутижма, Сяпся и села Ведлозеро в общероссийский День библиотек приехали в Крошнозеро. Многие из сотрудников сельских библиотек впервые оказались в этом старинном селе, расположившемся на берегу живописного озера. Его красота пленила каждого.

Хозяйка крошнозерской сельской библиотеки подготовила для гостей увлекательную экскурсию по населенному пункту. Крошнозеру есть, чем гордиться: часовня Святителя Николая, фотозона деревянных скульптур Александра Воглоева, памятник землякам-воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны...

Пройтись по уютным улочкам в солнечную погоду – одно удовольствие. На спортивной площадке всех ждал музыкальный сюрприз. Олег Гапеев поздравил женщин с Днем библиотекаря. Красивые песни в исполнении местного певца не дали гостям усидеть на месте.

А потом работники МБУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского НМР» пили чай с пирогами и конфетами, вели задушевную беседу. В этот день они могли позволить себе не думать про цифры, отчеты и планы.

«Кто сказал, что библиотекари – народ скучный? Это не про нас», — с этим утверждением согласились все участники встречи.