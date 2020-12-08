Телеканал «Культура» рассказал о жителях Сортавалы и Лахденпохьи

Канал «Культура» выпустил телепрограмму «Письма из провинции», рассказывающую о жителях Сортавалы (точнее – о людях с острова Риеккалансаари) и об историческом объекте «Гора Филина» под г. Лахденпохья, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!».

Сюжет недлинный, но весьма любопытный даже для тех, кто бывал в этих местах.

Фото – скриншот видео.