08 декабря 2020, 08:35
Телеканал «Культура» рассказал о жителях Сортавалы и Лахденпохьи
В передаче федерального канала рассказывается о людях и достопримечательностях этого уголка Карелии
Канал «Культура» выпустил телепрограмму «Письма из провинции», рассказывающую о жителях Сортавалы (точнее – о людях с острова Риеккалансаари) и об историческом объекте «Гора Филина» под г. Лахденпохья, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!».
Сюжет недлинный, но весьма любопытный даже для тех, кто бывал в этих местах.
Фото – скриншот видео.