Танцуют все: концерт в стиле диско пройдет в Петрозаводске

24 сентября в Карельской государственной филармонии выступит A-Jazz Orchestra. В программе -хиты ABBA, Boney M, Modern Talking и других звёзд эпохи диско (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Карельская филармония уже во второй раз превращает концерт в танцевальный вечер — для всех, кто любит диско. Ради этого в Большом зале убрали часть рядов и освободили место под танцпол. Так что те, кому не сидится, смогут вдоволь подвигаться. Билеты на танцпол выбираются отдельно.

В программе - хиты эпохи диско: Тото Кутуньо, Адриано Челентано, ABBA, Boney M, Modern Talking, Bee Gees и других звёзд.

Художественный руководитель - заслуженный артист Карелии Анатолий Палаев, дирижёр - Дмитрий Кольцов.

Не пропустите вечер живой музыки и танцев! Будьте яркими и красивыми - ведь это диско!

Начало в 19:00. 6+

Приобрести билет можно сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID 2SDnjdBSaBV