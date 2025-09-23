Так устарели, что представляют угрозу для жителей Карелии: о чем это?

Проблемы сельских библиотек обсуждали на планерном совещании в правительстве ровно 20 лет назад. По мнению заместителя министра культуры Ирины Ивановой, более ста сельских библиотек в 2005 году находились на грани закрытия. В большинстве из них не было даже телефона. Они не могли выписывать свежие газеты и журналы. Давно не обновлялись фонды.

Как считала Ирина Иванова, такие библиотеки представляют угрозу, так как распространяют устаревшую информацию. Решить многие из этих проблем помогали республиканские целевые программы, но их было недостаточно. Иванова высказалась о необходимости сохранения централизованных библиотечных систем, а также выступила с предложением о создании единой информационной системы для районных библиотек.

...

В это же время работники главного книгохранилища республики на Пушкинской боролись не за подключение телефонов, а за сохранение вверенных им книг. Процесс поддержания жизни в старых изданиях требовал не меньше сил и терпения.

Судьба любимых литературных героев оказалась в руках федерального центра. Они попали под защиту национальной программы сохранения библиотечных фондов в России. В рамках которой опись редких книг и книжных памятников, создание страховых копий и консервация редких экземпляров. Руководитель центра сохранения Анастасия Ковалевская пожаловалась, что остается много проблем, ведь на проблему сохранения фондов обратили внимание не так давно.

По словам работников Национальной библиотеки, фонды огромные, а состояние книг в них оставляет желать лучшего. Переплеты рвутся и царапаются, безжалостные студенты рвут и без того потрепанные страницы. В прежние времена у библиотекарей было два варианта – положить изувеченную временем книгу на полку, или оставить ее в обороте до полного уничтожения. Но новый век диктовал свои законы – теперь стало можно передать читателю информацию из книги, не предоставляя доступ к ней: «Мы делаем ксерокопии. У нас есть оригинал, мы делаем ксерокопию, и ее выдаем читателю, а оригинал храним на полке – это первый вариант. Второй способ – это микрофильмирование. Он очень активно применяется в отделе краеведения для старых газет».

Вышедшую на пенсию литературу отправляли в книгохранилище, где, как в инкубаторе, создавали особые условия – свет, тепло, влажность.

«Мы ежедневно измеряем термогидрометром (их у нас несколько), и, в зависимости от того, какая у нас влажность сегодня, мы включаем или не включаем вот эти шведские увлажнители», - показала Надежда Кипнис, заведующая отделом редких книг. А «престарелых пациентов» аккуратно укладывали в отдельные коробки. Это спасало их от естественного старения. Бумажная коробка изготавливалась из бескислотного картона и позволяла книге, прожившей уже более трех веков, продлить срок существования. Коробки и прочие устройства были куплены на деньги национальной программы. Суммы были не очень большие, но их хватало для выполнения пошаговых задач. Главное, чтобы в старом здании не случилось какой-нибудь аварии, говорили библиотекари.

Каждый новый телесезон телекомпания «Ника» открывала шумно и весело. Праздник для друзей и коллег на этот раз был устроен в Национальном театре. Презентация нового сезона – дело ответственное. Как ее проведешь – так и весь год пройдет. «На эти встречи приходят наши друзья, партнеры. Я всегда лично участвую, чтобы все видели – мы ко всем относимся так же по-доброму, как и они к нам», - рассказал Андрей Мазуровский, генеральный директор «Ники».

Новый сезон проходил под знаком юбилея телекомпании, которой тогда исполнилось 15 лет. В том году передачи, которые пользовались успехом долги годы, были продолжены. Страницы истории перелистывала Светлана Воробьева в программе «Давности». Вернулись в эфир «Маленькие истории большой страны» Анны Токаревой: «Я бы очень хотела получить отклик на эту программу. Чтобы к нам звонили люди и рассказывали о своих историях из жизни, о своих изобретениях».

Новый сезон не обошелся без «Недели» с Дмитрием Николаевым. «Гость в студии», «Совет безопасности» - все эти передачи давали представление о том, что происходит в Карелии. А свое мнение мог высказать любой в программе «Глас народа». Ее ведущий Ефим Овчинников считал: «Это хорошо, что такой проект есть в нашем небольшом городе, где многие смотрят эту программу, и потом при встрече говорят друг другу – я видел тебя по телевизору, я соседа видел».

И конечно, каждый день по будням в 19.30 выходила главная информационная программа телеканала «Ника Плюс» - «Новости». Именно ее архивом мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Таким было 23 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности