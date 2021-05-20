Своя парковка и кладовка: что предлагают местные застройщики

Один из самых востребованных элементов инфраструктуры – кладовые помещения, вынесенные за пределы квартир. Последние два года многое поменяли в мировоззрении людей. В том числе, уточняют в «Нове», поменялось отношение к пространству жилья. Поэтому кладовки, куда можно «сослать» не самые нужные вещи, утвердили свою популярность.

Кладовые оформляются в собственность, вещи в таких помещениях находятся под защитой. Многие хранят в них сезонную одежду, автомобильную резину, бытовую технику, которая не нужна ежедневно, материалы для ремонта дома.

Но если кладовка – это лишь приятное дополнение для любителей «воздуха» и расхламления, то парковки – необходимый атрибут комфортной жизни.

«Вопрос с парковками в Петрозаводске стоит остро, как мы все знаем. В прошлом году нормы по машино-местам ужесточили. И наша компания, в условиях точечной застройки, максимально обеспечивает парковками жильцов домов, выбирая оптимальные решения»

- объясняет руководитель отдела проектирования «Новы» Захар Воронин.

Поскольку сейчас в карельской столице речь идет, по большей части, именно о точечной застройке на небольших участках, «Нова» старается максимально разгрузить придомовую территорию, отдав ее под детские и спортивные объекты. А парковки «уходят» под землю.

«Поэтому в ЖК «Республиканский», «Карельский», «Белые ночи», в отдельных домах, таких как «Поколение» - подземные парковочные пространства. Это – тенденция ближайших лет. Другого решения, которое дает такой же комфорт и такое же удобство, экономию пространства, нет»

- говорит представитель «Новы».

В жилых комплексах и у отдельных домов, построенных «Новой», есть и гостевые парковочные места. Однако они рассчитаны на кратковременное пребывание. «Ночевать», а уж тем более «зимовать» машине или мотоциклу куда удобней в крытом паркинге, куда имеют доступ только владельцы транспорта. Никаких сугробов, внезапных царапин на краске и прочих неприятностей.

Места в основных паркингах – отдельные объекты недвижимости. Они не только являются хорошей инвестицией, но и позволяют не беспокоиться за авто, и не кружить вечерами по дворам, ища хоть какое-то место для машины. Впрочем, покупать место необязательно. Его можно арендовать у застройщика на месяц, год или другой срок.

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