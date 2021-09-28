Сумму компенсации на установку окон в Карелии увеличили почти вдвое

Малообеспеченные многодетные семьи Карелии получают компенсацию на утепление своего жилья. Речь в том числе идет и об установке современных стеклопакетов. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что размер помощи увеличили.

Руководитель региона пояснил, что получает много сообщений о слишком маленьком размере компенсации. Изначально на одно окно семьям полагалось 17 тысяч рублей. Но люди пишут, что эта сумма не покрывает расходов.

- Мы приняли решение и увеличили сумму до 30 тысяч на одно окно, сообщил Парфенчиков.

Напомним, право на компенсацию есть у малообеспеченных семей с пятью и более детьми. Они могут поставить до четырех новых окон. Но дом не должен быть аварийным. // Фото: источник