«Субару» и «Лада» столкнулись утром, убегать пришлось пешеходам

На перекрестке Зайцева-Мелентьевой в Петрозаводске сегодня утром столкнулись два легковых автомобиля «Лада Ларгус» и «Субару Легаси», передает dtpptz.ru. ДТП в этом месте происходят довольно часто.

Момент столкновения запечатлели камеры уличного наблюдения «Сампо» и CityLink. Все произошло в 07:28, когда один автомобиль двигался прямо, а другой поворачивал налево в сторону озера.

В результате столкновения «Субару» выехал на тротуар, где в тот момент находились люди, и остановился перед светофорным объектом. Пешеходы успели отбежать.

Автомобили получили повреждения. // фото: на главной скриншот, в тексте - Не Бро, dtpptz.ru