Вечером в пятницу строители повредили водопровод на одной из улиц Петрозаводска, часть жильцов осталась без воды.

Холодную воду отключили в 19:10 в переулке Широкий, 10, 12, на улице Бесовецкая, 1, 2, проспекте Октябрьский, 30-А и 30-Б. Об отключении водоснабжения сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Для обеспечения людей водой на улице Бесовецкая, 4, установили стендер на пожарный гидрант. В ЕДДС сообщили, что петрозаводчане могут набрать воду.