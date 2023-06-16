16 июня 2023, 20:48
Строители повредили водопровод на одной из улиц Петрозаводска
Несколько домов на Октябрьском остались без холодной воды, там установили стендер на пожарный гидрант
Вечером в пятницу строители повредили водопровод на одной из улиц Петрозаводска, часть жильцов осталась без воды.
Холодную воду отключили в 19:10 в переулке Широкий, 10, 12, на улице Бесовецкая, 1, 2, проспекте Октябрьский, 30-А и 30-Б. Об отключении водоснабжения сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Для обеспечения людей водой на улице Бесовецкая, 4, установили стендер на пожарный гидрант. В ЕДДС сообщили, что петрозаводчане могут набрать воду.