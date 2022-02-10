Стоматолог в Петербурге проткнул шприцем глаз 5-летней девочке

Стоматолог в одной из частных клиник Санкт-Петербурга проколол глаз шприцем маленькой девочке. По данным «Фонтанки», речь идет о медицинском центре «Айсберг».

Инцидент произошел 9 февраля в здании на улице Доблести. В клинику привели пятилетнюю девочку чтобы вылечить зубы. Доктор решил сделать анестезию в десну.

Во время процедуры малышка дернулась, шприц попал в глаз. Пациентку увезли в детскую городскую больницу №19. Врачи диагностировали у нее колотую рану конъюнктивы правого глаза.

Девочке оказали помощь и отпустили домой, ее состояние определили как средней степени тяжести. Зрение малышке удалось сохранить. // Фото: 2gis.com