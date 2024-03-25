Стилисты назвали цвета в одежде, которые визуально старят

Цвета одежды, которые делают человека визуально старше, назвали стилисты Бренда Купер и Йения Эрнандес Фонсека. Они также дали советы по сочетанию подобных вещей, пишет Best Life.

Эксперты предупредили, что серые и черные вещи подчеркивают морщины, если их в образе слишком много. Но избегать таких цветов совсем – не лучшая идея.

- Просто смягчите контраст с помощью кремово-белого шарфа, топа светло-коричневого цвета или украшений глубоких оттенков,

- рекомендовала Фонсека.

Специалисты также выделили одежду бежевых нейтральных и мягких пастельных тонов. У многих людей с возрастом на лице появляются темные пятна, а вещи этих цветов могут их подчеркнуть.

Собеседницы издания среди прочего указали на лососево-розовый и фиолетовый цвета. Первый привлекает внимание к покраснениям на коже, а второй придает лицу усталый вид.

Фиолетовый может излучать элегантность, если его правильно выбрать, но неправильный подтон способен создать тени, в результате кожа лица станет тусклой. // фото: freepik.com