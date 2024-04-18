Стилист назвала модные стрижки этого лета

Летом 2024 года будет актуален миди-боб. Это каре чуть ниже подбородка в стиле 1990-х годов.

В моде будет и ультракороткий вариант пикси, пишет «Лента». По словам стилиста Юлии Максимович, такую прическу ранее показала шведская топ-модель Эльза Хоск.

В тренде будет вариант каскада с более длинными слоями и обрамляющими лицо укороченными прядями вместо челки. Эта стрижка визуально уменьшает щеки. // фото adam winger/ unsplash.com