Названа модная альтернатива футболкам

Заменить футболку могут топы с открытой спиной. Подобные вещи оказались популярны среди гостей прошедших Недель моды.

Также эту вещь можно встретить в ассортименте популярных брендов. Топы с открытой спиной можно носить с брюками, джинсами, кожаными штанами и мини-юбками, пишет «Лента». Эксперты считают, что такие вещи будут в моде этой весной.

Наряды с открытой спиной появились в гардеробах в 1920-х годах и вошли в моду спустя десятилетие.

Ранее стилист Александр Рогов назвал россиянкам вещь, которая будет в моде этим летом. // фото freepik.com