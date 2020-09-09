09 сентября 2020, 21:34
Станция переливания крови остро нуждается в донорах
Доноров групп A (II) Rh (-), B (III) Rh (+) просят подойти в ближайшие дни
Республиканской станции переливания требуется кровь. В учреждении сложилась острая необходимость в донорах групп крови: A (II) Rh (-), B (III) Rh (+).
Прием доноров ведется по предварительной записи по телефонам: +7965-8171-085, 76-42-65 (с 13 до 15).
Доноров просят в ближайшие рабочие дни подходить на сдачу крови с 8 до 13 часов на улицу Пирогова, 4-а, в Петрозаводске.