Станция переливания крови остро нуждается в донорах

Республиканской станции переливания требуется кровь. В учреждении сложилась острая необходимость в донорах групп крови: A (II) Rh (-), B (III) Rh (+).

Прием доноров ведется по предварительной записи по телефонам: +7965-8171-085, 76-42-65 (с 13 до 15).

Доноров просят в ближайшие рабочие дни подходить на сдачу крови с 8 до 13 часов на улицу Пирогова, 4-а, в Петрозаводске.