Стало известно, кто возглавит московский «Спартак»

Московский «Спартак» окончательно определился с кандидатурой нового главного тренера команды, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на телеграм-канал известного спортивного комментатора Нобеля Арустамяна. «Красно-белых» возглавит бывший ассистент главного тренера сборной Италии, также работавший в миланском «Интера» и лондонском «Челси» Паоло Ваноли.

Как утверждает Нобель Арустамян, Ваноли уже взял билеты в Москву на 15 декабря и оформил визу, которая даст ему право на работу в России.

По данным журналиста, Ваноли уже изучает дела «Спартака», просматривает матчи команды и заочно знакомится с футболистами, изучая их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы.

Ранее сообщалось, что Руй Витория будет уволен из «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов. // Фото: planet_fox / Pixabay