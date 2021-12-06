Стало известно, кто в Карелии получает самые маленькие зарплаты

Появились последние данные о размере заработной платы в Карелии. Согласно информации Карелиястат, в сентябре этого года в среднем начисленная номинальная зарплата в республике составляла 47 473 рубля.

Меньше всего получили сотрудники предприятий общепита и гостиниц. Им в среднем заплатили по 25 510 рублей.

Недалеко ушли по сравнению с ними и курьеры с почтальонами. В этой сфере в среднем работникам платили по 27 207 рублей.

В области административной деятельности зарплаты тоже не очень высокие, усредненный показатель за сентябрь – 30 139 рублей.

Больше всего получили занятые в сфере рыбоводства и рыболовства – больше 89 тысяч рублей.

Работающие в области госуправления и обеспечения военной безопасности сотрудники тоже не были обижены. Их зарплата в среднем составила чуть более 68 тысяч рублей.

Специалисты по добыче полезных ископаемых получили более 65 тысяч рублей. // Фото: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com