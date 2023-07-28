Стало известно, кто сможет бесплатно лечить зубы «во сне»

Кабинет, где взрослые смогут лечить зубы, находясь в медикаментозном сне, оборудован в железнодорожной больнице в Петрозаводске.

По словам руководителя карельского минздрава Михаила Охлопкова, специалисты готовы оказывать полный спектр услуг – и под легкой седацией и под серьезным интубационным наркозом – пациентам со стоматологическими проблемами любой сложности.

Врачи-стоматологи будут направлять пациентов из Петрозаводска и районов Карелии на бесплатное лечение «во сне» при наличии показаний. В частности, на такую помощь смогут рассчитывать инвалиды, пациенты, которые имеют серьезные заболевания, не позволяющие лечить зубы под местным наркозом: ДЦП, неврологические расстройства, различные болезни центральной нервной системы.

Подобную услугу хотят также оказывать в Кондопоге, Сегеже, Костомукше, Сортавале и Беломорске. // фото скриншот с VK-страницы министра здравоохранения РК