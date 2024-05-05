Стало известно, когда на следующей неделе будут отключать свет

Плановые ремонты сетей между праздниками продолжит Прионежская сетевая компания. Энергетики предупредили об отключениях электричества.

Временные отключения с 6 по 8 мая возможны:

Калевальский муниципальный район:

- 6 мая с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Родниковая, Студенческая, Каменистая, Западная (дом 16), Карельская (дом 31).

- 7 мая с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1,3,5), Красноармейская (дома 12,14,16,21,24).

- 7 мая с 10.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная (частично), Советская (частично).

- 8 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание АЗС ИП Гладий.

Кемский муниципальный район:

- 8 мая с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27,35,37,38,39).

- 6 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1,3,1-14).

Кондопожский муниципальный район:

- 6 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Максима Горького (дом 13).

- 6 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога, улицы Петрозаводская (дома 1-17), Лесная (дома 13-19). Переулок Каменистый.

- С 6 по 8 мая с 9.00 до 16.00. Окрестности деревни Гомсельга: СОТ «Вымпел», СОТ «Творческих союзов Карелии», ГБСУ СО ПНИ «Черемушки» (потребитель будет переведен на получение электроэнергии от передвижной дизельэлетростанции).

- 7 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (дома 37-59).

- 7 мая с 03.00 до 10.00, 8 мая с 10.00 до 12.00. Местечко Лучевое-1: садоводческие объединения «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский»; коттеджный поселок«Карельская деревня»; СНТ «Родник»; местечко Лучевое: ООО «Тапиола»; окрестности села Кончезеро: АОЗТ «Эдем-тур», база отдыха «Авиаретро».

Лоухский муниципальный район:

- 6 и 7 мая с 10.00 до 16.00. Урочище Кереть.

Муезерский муниципальный район:

- 7 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица Мира.

- 6 и 7 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Пенинга: улицы Гагарина, Мира, Строителей. Переулок Химиков.Олонецкий национальный район:

- 6 мая с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Маркса (дома 1-А,4,6).

- 6 мая с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улица Карла Маркса (дома 3,5,5-б,7).

- 7 мая с 9.00 до 12.00. Село Нурмойла: улица Озерная.

- 7 мая с 13.30 до 16.30. Поселок Ковера: улицы Гагарина, Набережная, Садовая, 60-летия Великого Октября.

- 8 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Нурмойла: улицы Озерная, Песочная.

- 8 мая с 14.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Советская.Прионежский муниципальный район:

- 6 мая с 10.00 до 16.00, 7 мая с 3.00 до 10.00, 8 мая с 10.00 до 12.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично), ПАО «ВымпелКом»; поселок Пухта (частично); деревня Шуйская Чупа: СНТ «Залив».

- С 6 по 8 мая с 9.00 до 16.00. Окрестности деревни Царевичи: Экоотель, база отдыха Национального банка РФ; окрестности деревни Косалма: жилой массив «Можжевельник», ООО «Ваша Карелия», туристическая база Жилкина, ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель»; окрестности деревни Шуйская Чупа: СОТ «Чупа-1»; деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя. Переулок Речной.

- 7 мая с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: СНТ «Гея»; поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная (частично), Заречная (частично), Квятковского (частично), Горная (частично), Молодёжная.

- 8 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга (частично).

Пряжинский национальный район:

- 6 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 7 и 8 мая с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: Сулажгорский Кирпичный завод: развязка автотрассы «Кола» (Суоярвское шоссе). // фото: АО «ПСК»