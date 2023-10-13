Стало известно, какой в Карелии в этом году урожай картофеля

В Карелиястат посчитали, сколько фермеры собрали в этом году картофеля.

Под посадку ценной культуры было отведено 1,4 тысячи гектаров земли. Традиционно лидеры по выращиванию культуры - Прионежский, Олонецкий и Медвежьегорский районы.

На 1 сентября урожай картофеля убрали с десятой части посевных площадей. Фермеры выкопали 2,1 тысячи тонн картофеля. Если сравнивать с 2022 годом, то объемы сбора выросли на 5,3%. // фото unsplash.com/ Lars Blankers