У кадетов книги в моде

«Не успели еще книги получить в библиотеке и поставить на них штамп, как кадеты расхватали их для чтения. Приятно было наблюдать, с каким вниманием, затаив дыхание, ребята переворачивают первые страницы, внимательно вчитываясь в текст. Очень надеюсь, что книги понравятся ребятам и оставят след в их памяти», — радуется за воспитанников преподаватель дополнительного образования и даритель книг Сергей Тяжелков.

Подаренные издания, среди которых три тома Андрея Кононова «Танки на марше», книга генерал-майора пограничных войск Ивана Яркова «С чего начинается Родина», книга о династии пограничников Шмагриных, отдавших служению Отечеству уже более 130 лет, и книга Сергея Отоса «Легендарные разведчики и Карелия», а также энциклопедии, очень пригодятся ребятам. Книжки, где много фотографий, сравнительных таблиц, биографии и рассказы о подвигах героев, с удовольствием читают кадеты. Некоторые из изданий подписаны авторами, что тоже любопытно курсантам. Книги рассчитаны на широкий круг читателей.//фото Сергея Тяжелкова

