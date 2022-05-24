Стало известно, какие выплаты положены работникам ушедших компаний

Работникам компаний, которые решили покинуть рынок в России, положены определенные выплаты. Какие именно, в беседе с «Известиями» перечислил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

До момента сокращения, согласно закону, работодатель платит сотрудникам зарплату. После прекращения трудовых отношений он обязан выплатить трехмесячное выходное пособие в размере средней зарплаты. Компания, которая увольняет персонал, попадает под статью о массовых сокращениях. Фирма должна известить службу занятости не менее чем за три месяца до проведения мероприятий, за два месяца уведомить сотрудников.

На днях стало известно, что сеть кофеен Starbucks решила уйти из России. Фирма продолжит выплачивать зарплату двум тысячам работников в России в течение полугода, поможет перейти на новую работу. Также покинуть рынок России решила сеть «Макдоналдс». (фото pixabay.com, Maria_Domnina)