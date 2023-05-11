Стало известно, какие страны чаще выдавали россиянам шенгенскую визу

За прошлый год россиянам оформили около 604 тысяч шенгенских виз. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали наиболее лояльные к путешественникам из России страны Европы.

По данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне обращались за шенгеном 687 тысяч раз, в 10 процентах случаев в визе им отказали. В лидерах по количеству выданных россиянам виз - Испания, Италия, Финляндия, Франция, Греция.

Как отмечается на сайте АТОР, больше всех шенгенских виз оформило консульство Испании в Москве: почти 144 тысячи, процент отказов составил 5,2. Консульство Италии в Москве выдало почти 89 тысяч виз, доля отказов составила в два раза больше – 11,6%, в консульство в Петербурге отказывало чаще – 14,5%. Консульство Финляндии в Северной столице выдало в прошлом году около 82 тысяч виз, доля отказов составила около 2%. С сентября 2022 года Финляндия перестала выдавать россиянам визы под туристические поездки.

Консульство Франции в Москве выдало около 55 тысяч виз, доля отказов составила 8,1%. Консульство Греции в Москве в 2022 году выдало россиянам почти 41 тысячу выездных документов, в 18% случаев в шенгене просителям отказали. Вместе консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске выдали более 62 тысяч виз.

Меньше всего виз в прошлом году оформили россиянам консульства Мальты (всего 154 визы), Исландии (181 ), Словакии (574), Чехии (623) и Люксембурга (891).

Ранее стало известно, что Россия уступила первенство по числу заявлений на шенген. // фото unsplash.com