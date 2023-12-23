Стало известно, какая погода будет в новогодние праздники

Аномальное тепло станет постепенно уходить из Карелии в последнюю неделю декабря. В новогодние праздники погода в республике будет зимней, сообщили в Гидрометцентре РК.

Давший оттепель атлантический циклон начнет отступать 25 декабря, в понедельник. Температура понизится до -2, -7 градусов, пойдет снег, но не слишком интенсивный.

Новогодняя ночь будет холоднее, температура упадет до -3, -8 градусов, а на севере региона до -10, -15 градусов, днем ожидается потепление до -1, -6 градусов.

Но мокрый снег и тепло еще вернутся: североатлантические циклоны обусловят неустойчивую погоду с осадками и чередованием вол тепла и холода на протяжении всех новогодних праздников.

Существенное похолодание придет только к 7 декабря, однако рекордных морозов не будет. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»