Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2025 году

Постановление о выходных и праздничных днях в 2025 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новогодние каникулы россиян будут длиться одиннадцать дней. Страна будет отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.

Поскольку 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, сообщается в телеграм-канале правительства России.

Нерабочими будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 4-е число и с 8 по 11 мая. В июне нерабочими будут дни с 12 по 15, а в ноябре с 2 по 4. // фото unsplash.com/ Michael Henry