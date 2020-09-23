Стало известно, где в Петрозаводске снесут аварийные деревья

125 аварийных деревьев снесут в Петрозаводске до конца октября.

Как сообщает пресс-служба Петросовета, удаление растений, представляющих потенциальную опасность здоровью или имуществу петрозаводчан, запланировано на Первомайском проспекте и улице Московской, на Зареке, Перевалке, Ключевой, СКЗ, Соломенном и Центре.

В 2020 году с улиц, парков и скверов карельской столицы уже убрали более 400 деревьев.