23 сентября 2020, 17:47
Общество

Стало известно, где в Петрозаводске снесут аварийные деревья

До конца октября с улиц карельской столицы уберут более 120 опасных растений

125 аварийных деревьев снесут в Петрозаводске до конца октября.

Как сообщает пресс-служба Петросовета, удаление растений, представляющих потенциальную опасность здоровью или имуществу петрозаводчан, запланировано на Первомайском проспекте и улице Московской, на Зареке, Перевалке, Ключевой, СКЗ, Соломенном и Центре.

В 2020 году с улиц, парков и скверов карельской столицы уже убрали более 400 деревьев.

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Метки: 
аварийные деревья
новости петрозаводска
снос
Петросовет