Стали известны условия открытия сельхозярмарки в Петрозаводске

Сегодня премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик осмотрел место проведения ярмарки у ТРК «Лотос Плаза». Чиновник встретился с руководством центра, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Представители «Лотос Плазы» обратились к властям республики с просьбой возобновить работу сельхозярмарки, которая была остановлена распоряжением Артура Парфенчикова в конце прошлой недели. Как заверила управляющий ТРК Юлия Матросова, все замечания устранены.

Входные группы оборудованы дезинфицирующими средствами, люди могут обработать руки, масочный режим отслеживается на входе. У нас записаны звуковые ролики, которые транслируются весь рабочий день, о том, какие требования предъявляются и к участникам, и к посетителям,

- отметила Юлия Матросова. Производители, участвовавшие в ярмарке, также проинформированы о санитарных требованиях и готовы их исполнять, добавила представитель компании.

Обращение руководства «Лотос Плазы» сегодня рассмотрят в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. После этого специалисты проверят на месте, действительно ли все нарушения устранены. Если это подтвердится, ярмарка вновь будет открыта.