Стали известны самые популярные модели смартфонов в России

Сотрудники «Яндекс.Маркет» назвали Xiaomi Redmi Note 7 самым продаваемым смартфоном на территории России. Исследование аналитиков сервиса было опубликовано порталом Nation News.

Отмечается, что именно представители китайского бренда были востребованы у россиян больше всего. Аналитики утверждают, что на долю китайских смартфонов приходится 30% переходов пользователей на сайты магазинов. На втором месте списка популярных устройств находится Samsung Galaxy A50. Продукции компании Apple досталась третья строчка ТОПа. Ее занимает iPhone Xr.

Помимо этого, в списке присутствуют Xiaomi Redmi 6A 2/16GB, Honor 8X 4/64GB, Apple iPhone Xr 128GB, Samsung Galaxy S10e 6/128GB, Xiaomi Redmi 7 3/32GB, Apple iPhone 7 32GB. На последнем месте – iPhone X 64 GB. Выяснилось, что в 2019-м году больше всего россиян интересовали смартфоны с двумя SIM-картами, объемом памяти 64 Гбайта, c «оперативкой» на 4 Гбайта и стоимостью до 16 300 рублей.